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Мерц задался вопросом о судьбе НАТО

Мерц усомнился, что НАТО продолжит существовать в ближайшие десятилетия
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Wolfgang Rattay/Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц усомнился, продолжит ли НАТО существовать в ближайшие десятилетия. Его слова приводит Reuters.

12 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Североатлантический альянс должен был быть распущен после того, как СССР и его военный блок прекратили свое существование.

Как отметил министр, из-за распада Организации Варшавского договора (ОВД) в мире была разрушена устоявшаяся политическая система. Также пропала и угроза безопасности, для противостояния которой был создан НАТО.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung писала, что вопрос о признании Крыма российской территорией Украиной и ее западными союзниками может привести к расколу между ЕС и США в НАТО.

Ранее Писториус рассказал о «максимальной угрозе» НАТО в случае победы России на Украине.

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