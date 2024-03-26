Путин заявил, что Россия борется за свои жизненно важные интересы

Российская Федерация в настоящее время борется за защиту своих жизненно важных интересов, за право суверенного развития. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, передает ТАСС.

По его словам, недоброжелатели России, конкуренты и противники вынудили ее «защищать эти интересы вооруженным путем», противостоять тем, кого они вооружили и воспитали для борьбы с РФ на территории соседнего государства.

Похожую речь Путин произносил по окончании выборов президента РФ. Он отмечал, что высокая явка на избирательные участки обусловлена «драматизмом тех событий, через которые проходит страна», она связана с тем, что «мы вынуждены в прямом смысле этого слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного, суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.