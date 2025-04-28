Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беглов рассказал Путину, когда начнут строить новый разводной мост через Неву

Беглов: строительство еще одного разводного моста через Неву начнется в июне
close
РИА «Новости»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что строительство нового разводного моста через Неву начнется в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы сказать огромное спасибо за поддержку мегапроектов, которые сегодня реализуются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — сказал Беглов.

По его словам, среди них — широтная магистраль скоростного движения.

«Первая очередь – это Витебская развязка. Сейчас практически вышли из экспертизы по второй очереди – в июне забьем уже первую сваю и начнем строительство еще одного разводного моста через Неву», — заявил губернатор.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге активно проектируют объекты улично-дорожной сети, необходимые для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Москву. Согласно заявлению, ОАО «РЖД» уже начало подготовку к строительству хода ВСМ в Петербург — от станции «Санкт‑Петербург — Главный» до станции «Обухово-2».

Ранее сообщалось, что власти Петербурга изменят устав города из-за полуденного выстрела.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами