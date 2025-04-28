Беглов рассказал Путину, когда начнут строить новый разводной мост через Неву

Беглов: строительство еще одного разводного моста через Неву начнется в июне

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что строительство нового разводного моста через Неву начнется в июне. Об этом сообщает РИА Новости.

«Хотел бы сказать огромное спасибо за поддержку мегапроектов, которые сегодня реализуются в Санкт-Петербурге и Ленинградской области», — сказал Беглов.

По его словам, среди них — широтная магистраль скоростного движения.

«Первая очередь – это Витебская развязка. Сейчас практически вышли из экспертизы по второй очереди – в июне забьем уже первую сваю и начнем строительство еще одного разводного моста через Неву», — заявил губернатор.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге активно проектируют объекты улично-дорожной сети, необходимые для будущей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в Москву. Согласно заявлению, ОАО «РЖД» уже начало подготовку к строительству хода ВСМ в Петербург — от станции «Санкт‑Петербург — Главный» до станции «Обухово-2».

Ранее сообщалось, что власти Петербурга изменят устав города из-за полуденного выстрела.