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Власти Петербурга изменят устав города из-за полуденного выстрела

В Петербурге предложили изменить устав города из-за переноса полуденного выстрела
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Yulia_B/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге законодательному собранию предложили внести правки в устав города из-за переноса традиционного полуденного выстрела с Нарышкина бастиона в другое место Петропавловской крепости. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов, передает издание zaks.ru.

По его словам, изменения в устав необходимо внести из-за масштабных реставрационных работ на гранитном фасаде Петропавловской крепости, которые проводятся по поручению президента РФ с 2022 года. Он отметил, что в текущем году работники затронут Нарышкин бастион, в том числе место установки сигнальных орудий.

С 2008 года в уставе города закреплено, что залп можно осуществлять только с Нарышкина бастиона. Правки планируется внести так, чтобы выстрел можно было делать из любой точки Петропавловской крепости.

7 марта в Петербурге мобильное приложение «Подорожник» для оплаты проезда в общественном транспорте стало доступно всем пользователям. Приложение имеет возможность онлайн-пополнения средств без необходимости посещения касс, терминалов и активации билетов. Уточняется, что в нем можно приобрести все виды проездных билетов.

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