Белый дом прокомментировал объявление Путиным нового перемирия

Белый дом: Вашингтон хочет, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт прокомментировала перемирие, которое объявил президент России Владимир Путин на годовщину 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Ее слова приводит ТАСС.

«Как я понимаю, президент Путин сегодня утром объявил о временном прекращении огня», — заявила она.

По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня».

Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. В пресс-службе Кремля заявили, что ожидают, что украинская сторона также будет придерживаться режима прекращения огня в это время.

На фоне этого министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Киев готов поддержать долгосрочное, прочное и полное прекращение огня,

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.