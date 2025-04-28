Путин объяснил, без чего не может быть страны

Путин: страны без людей не существует, только территория

Страна без населения перестает быть страной и превращается в обычную территорию, заявил в ходе встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко президент РФ Владимир Путин. Его цитирует ТАСС.

«Валентина Ивановна, мы с вами знаем: есть люди — есть страна. Людей нет — территория», — сказал Путин во время обсуждения демографической ситуации в России.

В декабре Путин также говорил, что улучшение демографии и повышение благосостояния российских семей – приоритетная общенациональная цель. Он отмечал, что в 2024 году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет.

До этого демограф Юрий Крупнов заявил, что в России одной из главных демографических проблем является неравное соотношение мужчин и женщин. Примерно до 30 лет представителей мужского пола в стране значительно больше, однако к 50-60 годам ситуация сильно меняется.

Ранее Минтруд предупредил о сокращении числа женщин в РФ в ближайшие годы.