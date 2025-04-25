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В Германии предупредили о расколе НАТО из-за признания Крыма российским

Berliner Zeitung: вопрос о признании Крыма российским грозит расколом НАТО
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Владислав Сергиенко/РИА Новости

Вопрос о признании Крыма российской территорией Украиной и ее западными союзниками может привести к расколу между ЕС и США в НАТО. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Издание отмечает, что напряженность между США и Европой достигла пика из-за американских предложений по урегулированию конфликта, включая признание утраты Крыма Украиной. Позиция Вашингтона вызывает недоумение в Брюсселе, Берлине, Лондоне и Париже, где вопрос о Крыме ранее считался «красной линией» НАТО.

Авторы статьи отмечают, что европейские страны сталкиваются с дилеммой: поддерживать Украину или сохранять лояльные отношения с США. Официальное признание Крыма странами ЕС сейчас «практически нереально», и без США Европа не сможет обеспечить необходимую помощь.

В материале сказано, что разногласия между США и Европой могут негативно сказаться на трансатлантических отношениях. НАТО ожидает серьезное испытание на саммите в июне, который может стать «ареной открытого спора из-за Украины».

24 апреля президент США Дональд Трампа выразил сомнение в возможности Украины вернуть Крым под свой контроль, подчеркнув, что полуостров перешел под юрисдикцию России без применения военной силы.

Накануне Трамп резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать Крым российским. Американский лидер считает, что слова Зеленского «всерьез вредят» мирным переговорам.

До этого глава комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков заявил, что позиция Евросоюза по Крыму может поменяться после того, как Соединенные Штаты признают полуостров российским.

Ранее в США заявили, что Украина и Евросоюз могут смириться с признанием Крыма.

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