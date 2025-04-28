В США заявили о совпадении взглядов Трампа и Путина на Украину

Bloomberg: взгляды Трампа на Украину все больше совпадают с позицией Путина

Взгляды президента Соединенных Штатов Дональда Трампа на украинский конфликт все чаще перекликаются с позицией российского руководства во главе с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

Журналисты с помощью языковой модели проанализировали публичные высказывания Трампа с августа 2024-го по март 2025 года, а также его посты в соцсетях с начала 2025-го.

«Результаты <...> показали корреляцию между контактами администрации Трампа с Путиным и последующими комментариями», — говорится в статье.

Издание утверждает, что после контактов с РФ Трамп начал поднимать вопросы о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского и его низком рейтинге одобрения, хотя ранее об этом не заявлял.

Один из бывших американских чиновников также выразил уверенность, что команда Трампа перенимает российские тезисы, однако подчеркнул, что это может происходить не из-за влияния РФ, а потому, что текущая администрация президента США намерена любой ценой положить конец конфликту на Украине.

27 апреля Трамп заявил, что Зеленский, вероятно, готов отказаться от претензий на Крым. Ранее президент США подчеркивал, что полуостров «останется с Россией» в рамках мирного соглашения. Украина при этом отказывается признавать российский суверенитет над регионом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали возможность нового разговора Путина с Трампом.