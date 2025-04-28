Песков назвал инициатора перемирия в дни 80-летия Победы

Идея объявить перемирие в зоне СВО в дни 80-летия Победы полностью принадлежит президенту РФ Владимиру Путину, рассказал в беседе с РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Это инициатива президента», — сказал пресс-секретарь Путина, отвечая на вопрос журналиста.

Российский лидер объявил перемирие на время празднования 80-летия Победы 28 апреля. Отмечается, что оно будет действовать с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала благородной идею президента о перемирии. В то же время она заметила, что от украинской стороны можно ждать чего угодно: даже если Киев формально согласится, это не означает, что он будут соблюдать договоренности.

Матвиенко также напомнила, что Россия строго соблюдала пасхальное перемирие и 30-дневный запрет на удары по энергетической инфраструктуре.

Ранее Володин выразил сомнение в том, что Зеленский пойдет на перемирие.