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Трамп раскритиковал СМИ из-за опросов общественного мнения

Трамп раскритиковал СМИ за «мошенничество» с опросами общественного мнения
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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил американские СМИ в мошенничестве с опросами общественного мнения. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«В нашей стране больше нет свободной и честной прессы. У нас есть пресса, которая пишет плохие новости и мошенничает с опросами общественного мнения. Она скомпрометирована и коррумпирована. Печально», — написал он.

Глава Белого дома назвал опросы «фейками», сославшись на оценку исследовательской компании John McLaughlin. Он заявил, что газеты публикуют «неслыханные» цифры.

До этого агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США, при этом 62% респондентов считают, что США развиваются в неправильном направлении.

Несмотря на поддержку на старте, уровень одобрения политики Трампа снизился, и его деятельность теперь одобряет меньшее количество граждан. Как сообщала The Hill, уровень одобрения президента США упал до рекордного минимума с начала второго срока.

Ранее опрос показал, что большинство американцев не хотят выдвижения Трампа на новый президентский срок.

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