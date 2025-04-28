Во Франции раскрыли, от кого надо избавиться Трампу ради достижения мира

Филиппо: Трампу надо избавиться от Макрона, который мешает достижению мира

Президенту США Дональду Трампу необходимо избавиться от французского лидера Эммануэля Макрона, чтобы избежать войны. Таким мнением поделился в соцсети Х лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Трамп его презирает. Он знает, что Макрон хочет помешать миру <...>. Поэтому Трампу нужно избавиться от него, чтобы избежать войны», — написал Филиппо.

Он напомнил, что глава Белого дома уже называл французского лидера слабаком и добавил, что Макрон представляет из себя полную противоположность Франции.

26 апреля сам Макрон в соцсети Х назвал «очень позитивными» переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме. По его словам, президент Украины подтвердил готовность Киева к безоговорочному прекращению огня.

Макрон также хотел присоединиться к разговору Трампа и Зеленского в Ватикане, перед церемонией прощания с папой Римским Франциском, однако столкнулся с запретом со стороны американского лидера. Глава Белого дома рукой перегородил ему дорогу и посоветовал Макрону не участвовать в этом разговоре.

Ранее Макрона обвинили в том, что он сделал из Франции мировое посмешище.