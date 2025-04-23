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Макрона обвинили в том, что он сделал из Франции мировое посмешище

Филиппо: Франция Макрона становится мировым посмешищем из-за цензуры Telegram
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Justin Tallis/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выставил страну мировым посмешищем из-за политики цензуры против мессенджера Telegram. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

«Франция запускает цензуру и становится мировым посмешищем», — написал Филиппо, комментируя слова основателя Telegram Павла Дурова.

21 апреля Дуров в своем Telegram-канале заявил об очередной попытке французских властей получить доступ к переписке пользователей для полиции. Бизнесмен отметил, что если эта инициатива вступит в законную силу, то Франция станет первой в мире страной, лишившей граждан сквозного шифрования в мессенджерах, в том числе в Telegram. По словам Дурова, это крайне опасно, так как нельзя гарантировать, что этим слабым местом будет пользоваться только полиция — доступ к перепискам также будет у хакеров и спецслужб.

Павла Дурова арестовали во Франции 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Ему предъявлены обвинения в шести правонарушениях, в том числе администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Бизнесмену грозит 20 лет лишения свободы.

В конце августа прошлого года его взяли под судебный надзор с залогом €5 млн, а также запретили покидать Францию. Но в марте этого года ограничения были ослаблены, сейчас Дуров находится в Дубае.

Ранее стало известно о возможном условии Макрона Дурову.

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