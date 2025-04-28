Матвиенко попросила Котякова больше говорить о проблемах

Матвиенко: Минтруду стоит больше говорить о проблемах с кадрами

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила министру труда Антону Котякову больше говорить о проблемах с кадрами в сфере здравоохранения и образования. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что цифры можно отражать и в заранее подготовленных информационных материалах.

«Давайте условимся на будущее. Делайте какой-то информационный материал, раздавайте перед началом ваши цифры. А здесь давайте говорить о проблемах и как их вместе с регионами решать», — отметила Матвиенко, прокомментировав доклад Котякова на заседании Совета законодателей.

Матвиенко пожаловалась, что диалога по проблемам не получается, а ситуация лучше не становится.

До этого Матвиенко предложила усилить ответственность студентов-целевиков, которые после обучения не выполнили условия договора.

Матвиенко выразила мнение о том, что на данный момент очень трудно востребовать что-то со студента, который нарушил соглашение с предприятием.

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