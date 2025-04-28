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На Западе заявили, что европейцы не хотят мира на Украине

Дизен: если бы европейцы хотели мира на Украине, они позвонили бы в Москву
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Mohammed Badra/Pool/Reuters

Если европейцы хотели бы завершения украинского конфликта, они позвонили бы в Москву. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Если они хотят завершения боевых действий, то почему они не могут взять трубку и позвонить в Москву? Дипломатия ведет к миру, а европейцы за последние три года ее бойкотировали», — написал он.

Таким образом он прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что киевские власти готовы к безоговорочному прекращению огня.

До этого Макрон сообщил о результатах переговоров со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме, назвав их «очень позитивными». По его словам, Украина готова остановить боевые действия.

Зеленский встретился с Макроном после разговора с президентом США Дональдом Трампом. Украинский президент назвал «хорошей» встречу с американским лидером. По словам Зеленского, результаты этой встречи могут сделать ее исторической.

Ранее Макрон призвал США направить гнев на Путина.

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