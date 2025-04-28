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Лавров раскрыл, что нужно сделать Зеленскому для ведения переговоров с РФ

Лавров: Зеленскому потребуется отменить запрет на переговоры с РФ
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Kaan Soyturk/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому потребуется отменить законодательный запрет на переговоры с Россией для их возобновления. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

Лавров напомнил, что именно украинская сторона вышла из мирных переговоров, проходивших в Стамбуле в 2022 году. Киев вышел из переговоров под влиянием представителей стран Запада.

«Затем в сентябре того же года Владимир Зеленский ввел законодательный запрет на переговоры с Россией. Он по-прежнему действует. Для их возобновления его потребуется отменить», — сказал он.

Лавров также отмечал, что Россия остается открыта для переговоров по урегулированию конфликта на Украине, при этом инициатива в данный момент находится не на стороне Москвы.

В свою очередь посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник отмечал, что Украина стала чаще атаковать объекты инфраструктуры России после начала переговорного процесса РФ и США.

Ранее Лавров ответил на вопрос о провале переговоров с США по Украине.

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