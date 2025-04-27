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Лавров ответил на вопрос о провале переговоров с США по Украине

Лавров заявил, что говорить о провале переговоров с США по Украине нельзя
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью CBS ответил на вопрос о том, продолжится ли диалог Москвы и Вашингтона, когда мирные переговоры по Украине провалятся.

Министр отметил, что журналистка предвосхитила итоги процесса, который еще продолжается.

«Мы сосредоточены на том, чтобы делать дело, а не рассуждать о неудачах, победах и т.д.», — сказал дипломат.

Он отметил, что, если не сосредоточиться на фактах, серьезного подхода к делу не получится.

«Мы всегда готовы к диалогу, к переговорам и не стали бы с самого начала делать ставку на неудачу. Это было бы характерно для плохих, неопытных переговорщиков», — сказал Лавров.

В том же интервью он напомнил, что президент РФ Владимир Путин сразу же поддержал идею американского коллеги Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине. При этом он подчеркнул, что во время боевых действий в республике Россия наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, которые используют ВСУ.

Ранее Лавров ответил, готова ли Россия на уступки по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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