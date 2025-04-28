Украина стала чаще атаковать объекты инфраструктуры России после начала переговорного процесса РФ и США. Таким мнением поделился посол по особым поручениям российского МИД Родион Мирошник в своем докладе, посвященном преступлениям Киева, сообщает пресс-центр ведомства.

«Резкий рост числа украинских обстрелов отмечен в последние недели марта. Именно так Киев отреагировал на начало переговорного процесса между Москвой и Вашингтоном», — заявил Мирошник.

По словам посла, количество прилетов в этот период времени достигло 30 за сутки или свыше 2 тыс. в неделю. Он подчеркнул, что это на 25% превышает еженедельные показатели января и февраля. Больше всего ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было совершено по Белгородской, Курской, а также Херсонской и Запорожской областям и по Донецкой народной республике (ДНР).

До этого Родион Мирошник сообщил, что российские войска помешали ВСУ пробить новый коридор для атаки российских регионов беспилотниками. По его словам, эта попытка была блокирована силами противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ.

Ранее в США заявили, что Зеленский потерпел фиаско.