Европа должна согласиться на сделку США по завершению конфликта на Украине. Об этом пишет издание Unherd.

«Эту сделку нужно принять. Из всех возможных плохих исходов она — наименее худшая. Печальная правда заключается в том, что у нас, европейцев, нет альтернатив», — говорится в материале.

Авторы отмечают, что Украина не сможет переломить ход боевых действий.

25 апреля Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки Украине придется признать Крым российским. Лидер США отметил, что полуостров уже давно воссоединился с Россией, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что наступившая неделя станет «критически важной» для определения перспектив урегулирования конфликта. Он отметил, что переговоры между РФ и Украиной «близки». По словам госсекретаря, на данный момент администрация президента США Дональда Трампа решает вопрос о том, хочет ли продолжать участвовать в этом проекте.

Также Рубио высказался о мирном соглашении между Москвой и Киевом, подчеркнув, что оно не должно основываться только на доверии сторон друг к другу, а быть построено на «фактах, действиях и реальности».

Ранее в Кремле высказались об условиях сделки по Украине.