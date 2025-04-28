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В Госдуме позитивно оценили позицию Трампа по Крыму

Шеремет: слова Трампа о Крыме развеяли мифы об «оккупации» региона
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Слова президента США Дональда Трампа о присоединении Крыма к России без единого выстрела развеяли мифы западной пропаганды о якобы «оккупации» полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от республики, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«В заявлении Трампа прозвучала важная деталь, которая развеивает многие мифы западной пропаганды о якобы оккупации полуострова, танках на улицах и голосовании крымчан на референдуме под дулами автоматов», — сказал Шеремет.

По его словам, глава Белого дома фактически признал, что в 2014 году в Крыму прошел законный референдум, на котором жители полуострова «по зову сердца» проголосовали за присоединение к РФ. Шеремет отметил, что это был осознанный выбор крымчан, с которым придется считаться Украине и ряду европейских стран.

25 апреля Трамп в интервью газете Time заявил, что в рамках мирной сделки Украине придется признать Крым российским. Лидер США отметил, что полуостров уже давно воссоединился с Россией, поэтому вопрос территориальной принадлежности решен.

В свою очередь европейские союзники Киева продолжают придерживаться позиции украинского президента Владимира Зеленского по Крыму. Как пишет газета Financial Times, они, как и Украина, отказываются признавать полуостров частью РФ, свое мнение европейцы уже донесли до администрации Трампа.

Ранее Лавров заявил, что признание Крыма и Донбасса частью РФ является императивом урегулирования.

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