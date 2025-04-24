Европа поддержала Зеленского в позиции по Крыму

FT: Европа отказалась признавать Крым российским и донесла это до команды Трампа

Европа донесла до администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет признать Крым российским. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных высокопоставленных европейских чиновников.

«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — приводит издание слова одного из чиновников.

По словам источника, крупнейшим европейским столицам необходимо «отговорить» Вашингтон от того, чтобы признавать полуостров частью России в одностороннем порядке.

Как пишет издание, в Европе отказались поддерживать любые шаги США по признанию Крыма российским или давлению на Киев в этом вопросе. Крупнейшие европейские столицы твердо придерживаются позиции, что не будут принимать никаких решений, нарушающих суверенитет Украины.

Признавать Крым российским категорически отказался и украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что Киев не примет ни одну сделку, касающуюся этого вопроса, и подчеркнул, что Украина юридически никогда не признает «оккупацию Крыма». По словам Зеленского, это противоречит конституции страны.

Пойти на территориальные уступки, в частности, признать Крым российским, предложили представители администрации Трампа. Это является частью большого плана, предложенного США украинской делегации во время встречи в Париже 17 апреля для достижения мира.

Ранее Вэнс пригрозил России и Украине отказом США от переговоров.