СМИ раскрыли, что произошло между Трампом и Макроном перед встречей с Зеленским

The Telegraph: Трамп не прогонял Макрона перед беседой с Зеленским

Президент США Дональд Трамп не прогонял французского лидера Эммануэля Макрона перед беседой с Владимиром Зеленским, который тоже хотел принять в ней участие. Об этом пишет газета The Telegraph со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

По данным газеты, во время разговора тет-а-тет Трамп начал с того, что якобы назвал «отвратительными» удары ВС РФ по Украине.

Источник, близкий к переговорам лидеров, сообщил, что у него сложилось впечатление, будто Трамп «чувствует себя немного обиженным на Путина, который атаковал Киев», из-за чего «он [Трамп] выглядел немного глупо».

Кроме того, указывается в материале, третий стул предназначался для переводчика, а не для Эммануэля Макрона.

Трамп встретился с Зеленским 26 апреля в Ватикане во время прощания с папой Римским Франциском. Во время церемонии президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вместе с президентом Украины подошли к главе Белого дома и побеседовали.

После этого американский и украинский лидеры сели на стулья и пообщались в течение 15 минут. Это была их первая личная встреча после ссоры в Овальном кабинете. По итогам беседы Трамп обвинил Путина в затягивании конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, как готовилась встреча Трампа и Зеленского.