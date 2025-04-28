Экс-советник Байдена назвал встречу Трампа и Зеленского «лучиком надежды»

Бывший советник экс-президента США Джо Байдена Джейк Салливан назвал встречу главы государства Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Риме «первым лучиком надежды». Его слова приводит ABC News.

«Что ж, это [встреча Трампа и Зеленского] дает мне первый лучик надежды за долгое время, потому что на сегодняшний день я видел, как президент Трамп признал за Владимиром Путиным Крым, который Россия незаконно оккупировала и аннексировала», — сказал Салливан.

Он посетовал, что «даже Китай не признал Крым частью России, а президент Трамп говорит россиянам, что сделает это». Экс-советник также напомнил, что президент США дал российскому лидеру Владимиру Путину обещание, что Украина не вступит в НАТО, а Россия сохранит за собой «всю территорию», взятую под контроль с начала СВО.

До этого Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский, вероятно, готов отказаться от претензий на Крым. Ранее Трамп подчеркивал, что полуостров «останется с Россией» в рамках мирного соглашения.

Ранее в США раскритиковали политику Трампа в отношении России и Украины.