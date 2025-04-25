Посланник Трампа представил Европе список предложений по урегулированию на Украине

Стивен Уиткофф, спецпредставитель президента США Дональда Трампа, в ходе переговоров в Париже представил европейцам список предложений по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters.

США предлагают постоянное прекращение огня и немедленное начало переговоров между Украиной и Россией, признание Крыма де-юре частью РФ, а территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — де-факто под контролем Москвы, отказ Украины от вступления в НАТО. Также Вашингтон готов пойти на поэтапное снятие санкций с России.

Агентство уточняет, что предложение носит рекомендательный характер и требует согласия всех сторон. Официальные комментарии от Киева, Москвы и Брюсселя пока не поступали.

Утром 25 апреля Уиткофф прилетел в Москву.

24 апреля The Spectator писал, что урегулирование конфликта на Украине зависит от результатов встречи президента России Владимира Путина и Уиткоффа в Москве. В материале отмечается, что Европа подходит к перепутью: присоединиться к США и убедить украинского лидера Владимира Зеленского принять условия главы Белого дома или компенсировать прекращение поддержки Украины со стороны Вашингтона.

Ранее в США заявили, что Украина не продержится до конца 2025 года.