Лавров исключил переговоры о целостности территории России

Лавров: Трамп понимает, что РФ не ведет переговоры о целостности территории

Российская Федерация не ведет переговоры о целостности собственной территории, что понимает президент США Дональд Трамп. Об этом в интервью американскому телеканалу CBS News заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недавние слова главы Белого дома по вопросу Крыма.

Говоря о заявлении Трампа о том, что вопрос полуострова сейчас даже не обсуждается, министр подтвердил: «Да, потому что это дело решенное».

На этой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что этот факт хорошо понимает и украинский президент Владимир Зеленский.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф уже представил европейским политикам составленный Вашингтоном список предложений по урегулированию украинского кризиса. По данным журналистов, США призвали немедленно начать переговоры между РФ и Украиной, а также признать российскую юрисдикцию над Крымом. Кроме того, от Киева потребовали отказаться от идеи вступить в НАТО.

При этом в публикации подчеркивалось, что пока данные инициативы носят рекомендательный характер.

Ранее на Западе заявили об отсутствии у Украины прав на Крым.