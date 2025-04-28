Саудовская Аравия и Катар заявили о планах погасить долг Сирии перед Всемирным банком

Саудовская Аравия и Катар погасят долг Сирии перед Всемирным банком на $15 млн

Саудовская Аравия и Катар планируют погасить долг Сирии перед Всемирным банком. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на совместное заявление двух стран.

«Министерства финансов Саудовской Аравии и Катар объявили, что погасят задолженности Сирии перед Всемирным банком, составляющие порядка $15 млн», — говорится в заявлении.

Страны отметили, что погашение долга позволит продолжить поддержку Сирии со стороны Всемирного банка.

20 апреля министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему. По его словам, в Штатах он представит Дамаск на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

18 апреля телеканал France 24 сообщил, что сирийцы сталкиваются с острой нехваткой наличных денег ввиду введения властями ограничений на обналичивание средств. По информации журналистов, частные пункты обмена валют намеренно сокращали денежные потоки в сирийских фунтах в период правления Башара Асада.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.