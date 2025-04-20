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Сирия обсудит с США свое финансовое будущее

Глава минфина Сирии Барния обсудит с США возврат страны в мировую финсистему
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Shutterstock

Министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему, передает телеканал Syria TV.

По его словам, в США он представил Дамаск на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка. Как отметил Барния, в Сирии надеются на возвращение страны в международную финансовую систему и мировое сообщество.

В первой половине апреля министр экономики и промышленности САР Нидал аш-Шаар заявил, что новые сирийские власти осознают высокий уровень влияния и вес Российской Федерации на Ближнем Востоке и в мире.

«Россия — великая держава, которая имеет влияние и вес в мире и в арабском регионе. Отношения между нашими государствами в недалеком прошлом не были полноценными, поскольку они велись с определенной группой, а не со всеми представителями сирийского народа», — сказал он.

Аш-Шаар отметил, что сотрудничество между Сирией и Россией является важным не только по политическим, но и по техническим причинам.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.

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