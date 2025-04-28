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Российский дипломат указал на отсутствие объективности у западной пропаганды

Дипломат Ульянов: пропаганда Запада не имеет никакого отношения к объективности
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РИА Новости

Пропаганда государств Запада не является объективной. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат прокомментировал замечание пользователя соцсети, отметившего, что западные СМИ не испытывают интереса к официальным заявлениям об отправке северокорейских войск в Россию. Ульянов указал, что не следует иметь иллюзии по поводу западной пропаганды — она не имеет ничего общего с объективностью.

28 апреля Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на документ Центрального комитета Трудовой партии Кореи сообщило, что деятельность военных КНДР на территории России соответствует международному праву.

26 апреля президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от украинских войск и поблагодарил их за проявленный героизм. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях.

Спустя два дня глава КНДР Ким Чен Ын назвал участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области «священной миссией». Он отметил, что участие северокорейских военных в боевых действиях на стороне России способствует укреплению дружбы и солидарности между Пхеньяном и Москвой.

Ранее лидер Северной Кореи передал боевой привет армии и народу России.

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