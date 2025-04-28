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Политолог: Киеву не удастся повлиять на Трампа для улучшения мирного соглашения

Политолог Галеотти: Трамп не позволит Киеву улучшить условия мирного соглашения
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Kevin Lamarque/Reuters

Политолог Марк Галеотти в статье для Sunday Times заявил, что Украина и ее европейские союзники не смогут убедить Дональда Трампа изменить условия мирного соглашения с Россией. По его мнению, Киеву не хватит ресурсов для продолжения боевых действий без американской помощи.

Галеотти подчеркнул, что Украина не способна вести войну до конца президентского срока Трампа (до 2028 года) или без поддержки Вашингтона. Надежды Киева на гарантии безопасности от США также названы нереалистичными.

«Украинцы не могут позволить себе воевать еще три года и девять месяцев без помощи Америки. Попытки улучшить условия сделки при Трампе обречены», — резюмировал эксперт.

В ночь на понедельник Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи 26 апреля попросил у него оружие.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту Соединенных Штатов. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в затягивании переговоров о завершении конфликта.

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