Трамп заявил, что Зеленский попросил у него оружие

Трамп: Зеленский попросил у меня оружие, но он просит его уже три года

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи в Риме 26 апреля попросил у него оружие. Его слова передает ТАСС.

Трамп не уточнил, выполнялись ли запросы Украины в период его президентства. По его словам, Зеленский «уже три года говорит об оружии».

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трех лет», — отметил президент.

24 апреля Трамп заявил, что основным препятствием для заключения мирного соглашения между Россией и Украиной стала позиция Зеленского. По словам американского лидера, несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона. Сам Зеленский, выступая в ЮАР, заявил, что 23 апреля в Лондоне был согласован новый документ с поправками к мирному плану Трампа, который сейчас передан президенту Соединенных Штатов. Почему Зеленский тормозит заключение мира и на что он рассчитывает — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп выгнал Макрона с встречи с Зеленским.