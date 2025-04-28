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Депутат Рады обвинил Зеленского в затягивании переговоров о завершении конфликта

Депутат Рады Дубинский: Зеленский врал о готовности к завершению конфликта
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via /Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к завершению конфликта с Россией, а переговоры используются для удержания власти. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, Зеленский вносит «бесконечные правки» в возможные соглашения, что позволяет бесконечно затягивать процесс. Депутат считает, что это делается для продления военного положения и сохранения контроля. Он также отметил смену риторики украинских политиков: многие предлагают использовать перемирие для накопления сил и возобновления боевых действий.

«Как только появился шанс на стабильный мир, Зеленский начал искать причины его сорвать. Переговоры стали инструментом узурпации власти», — подчеркнул Дубинский.

Депутат добавил, что из-за подобной позиции Киева «не будет даже перемирия — его никто не даст заключить».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский показался ему в ходе встречи в Ватикане более спокойным и готовым к сделке.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский готов отказаться от притязаний на Крым.

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Переговоры о мире на Украине
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