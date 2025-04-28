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Трамп надеется на днях «узнать очень многое» об урегулировании на Украине

Трамп заявил, что надеется на днях узнать многое об урегулировании на Украине
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Chris Kleponis/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси, что надеется в скором времени «узнать очень много» об украинском урегулировании.

«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы узнаем очень многое», — заявил глава государства.

Он утверждает, что его украинский коллега Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно основываться на «фактах и реальности», а не на доверии сторон. В интервью NBC News он отметил, что следующая неделя станет критически важной для определения перспектив урегулирования. В то же время Киев утверждает, что прогресса на переговорах пока нет.

Ранее Трамп раскритиковал Путина после встречи с Зеленским.

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