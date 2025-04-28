Трамп надеется на днях «узнать очень многое» об урегулировании на Украине

Трамп заявил, что надеется на днях узнать многое об урегулировании на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами в аэропорту штата Нью-Джерси, что надеется в скором времени «узнать очень много» об украинском урегулировании.

«Мы посмотрим, что произойдет в ближайшие несколько дней. Вероятно, мы узнаем очень многое», — заявил глава государства.

Он утверждает, что его украинский коллега Владимир Зеленский выразил готовность отказаться от притязаний на Крымский полуостров.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной должно основываться на «фактах и реальности», а не на доверии сторон. В интервью NBC News он отметил, что следующая неделя станет критически важной для определения перспектив урегулирования. В то же время Киев утверждает, что прогресса на переговорах пока нет.

Ранее Трамп раскритиковал Путина после встречи с Зеленским.