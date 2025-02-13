Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении Коломойского

Зеленский ввел бессрочные санкции против бизнесменов Коломойского и Боголюбова
close
Михаил Маркив/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), предпринимателя Константина Жеваго, а также бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Отмечается, что рестрикции в отношении данных лиц введены бессрочно. Ограничения включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода денег за рубеж и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнение торговых операций.

Также санкции введены против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Зеленский ввел санкции против ряда политиков, в том числе Медведчука и Порошенко, в состоянии паники. По его словам, своими действиями Зеленский пытается переложить ответственность за происходящее на Украине на других людей.

12 февраля Порошенко сообщил, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами