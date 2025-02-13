Зеленский ввел бессрочные санкции в отношении Коломойского

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), предпринимателя Константина Жеваго, а также бывшего акционера «Приватбанка» Геннадия Боголюбова. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Отмечается, что рестрикции в отношении данных лиц введены бессрочно. Ограничения включают в себя лишение госнаград, блокировку активов, предотвращение вывода денег за рубеж и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнение торговых операций.

Также санкции введены против бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Как заявил заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, Зеленский ввел санкции против ряда политиков, в том числе Медведчука и Порошенко, в состоянии паники. По его словам, своими действиями Зеленский пытается переложить ответственность за происходящее на Украине на других людей.

12 февраля Порошенко сообщил, что власти вручили ему 15 повесток в Государственное бюро расследований Украины и отказали в выезде за рубеж для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в Раде произошла потасовка на фоне введения санкций против Порошенко.