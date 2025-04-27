На Украине заметили странную деталь во время встречи Трампа с Макроном в Ватикане

Президент Франции Эммануэль Макрон не пожал руку американскому лидеру Дональду Трампу во время встречи в Ватикане. На это обратило внимание издание «Страна.ua».

На видео, которое появилось в сети, видно, как Макрон подходит сначала к президенту Украины Владимиру Зеленскому и здоровается с ним. После этого ладонь протянул Трамп, но Макрон убрал свою руку, не удостоив главу Белого дома своего приветствия.

«На кадрах заметно, что Макрон сердечно здоровается с Зеленским и долго держит его за руку. После этого ладонь протягивает президент США, но Макрон так и не прикасается к ней», — написало украинское издание.

Причиной такой реакции Макрона могло стать то, что Трамп не разрешил ему присоединиться к переговорам с Зеленским в Ватикане 26 апреля. Изначально в зале, где состоялась встреча лидеров США и Украины, поставили три стула, однако затем их оставили всего два.

По словам ирландского журналиста Чей Боуза, Трамп посоветовал Макрону не участвовать во встрече. И президент Франции, как отметил Боуз, сделал так, как ему было сказано.

Ранее экс-советник Кучмы объяснил срыв второй встречи Зеленского с Трампом в Ватикане.