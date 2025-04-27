Филиппо: во Франции предпочитают молчать об освобождении Курской области от ВСУ

Во Франции политики предпочитают не говорить о провалах президента Украины Владимира Зеленского, поэтому не комментируют освобождение Курской области от украинских военных формирований. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Когда происходит нечто подобное, что является крупным событием, освобождение Курской области, французам об этом не говорят или мало говорят», — отметил он.

Филиппо объяснил, что это связано с тем, что во Франции не комментируют провалы украинского лидера и не говорят о провалах «лагеря, который через Украину ведет войну с Россией».

По его словам, Запад проводит «дебильную» пропаганду, распространяя ложь о России.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе прошлого года. По словам главы государства, полный разгром украинских сил в курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий российских войск и на других важных участках фронта, а также приближает разгром противника.

Ранее Медведев рассказал о действиях армии РФ после освобождения Курской области.