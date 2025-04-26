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Китай захватил спорный риф в Южно-Китайском море

SCMP: Китай захватил спорный риф Сэнди-Кей недалеко от военной базы Филиппин
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Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, который находится недалеко от военной базы Филиппин. Подробности приводит газета South China Morning Post (SCMP).

Высадка на остров произошла еще в середине месяца. Точную дату издание не называет.

Моряки развернули флаг КНР в целях «объявления суверенитета над рифом», на который также претендуют Филиппины.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил обеспокоенность по поводу наращивания Китаем своей армии и проведения им военных учений вблизи Тайваня.

До этого в Пентагоне заявили, что Россия расширяет свое сотрудничество с Китаем, Северной Кореей и Ираном в военной сфере, обмениваясь с ними технологиями. Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что Вашингтон видит в этом угрозу.

Ранее Тайвань сообщил о приближении к острову китайских самолетов и кораблей.

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