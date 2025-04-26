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Мерц объявит имена министров в правительстве Германии

Мерц намерен объявить имена министров от ХДС в кабмине ФРГ 28 апреля
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Thilo Schmuelgen/Reuters

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц 28 апреля назовет имена министров, которые должны войти в состав будущего правительства Германии от ХДС. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

«В этот понедельник состоится не только наш малый партийный съезд, на котором мы проголосуем по коалиционному соглашению», -— сообщил генеральный секретарь ХДС Карстен Линнеман.

Мерц также представит министров. Ожидается, что он возглавит новое правительство ФРГ 6 мая.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала возможную передачу Германией при Мерце дальнобойных ракет Taurus Украине.

По ее словам, Мерцу нужно уяснить, что удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расцениваться Москвой как прямое участие Берлина в конфликте на стороне Киева.

Ранее в США рассказали, как Мерц готов повысить ставки в конфликте на Украине.

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