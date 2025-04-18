В США рассказали, как Мерц готов повысить ставки в конфликте на Украине

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц сделает ФРГ прямой стороной конфликта на Украине, если поставит Киеву ракеты Taurus, это поставит страну под угрозу. Об этом в своем канале на YouTube заявил американский политический обозреватель Гилберт Доктороу.

«Германия может начать поставки Taurus и предоставить специалистов для управления. То есть Мерц готов стать прямой стороной конфликта и законной целью», — подчеркнул он.

Эксперт также напомнил, что Мерц не исключил ударов таким оружием по Крымскому мосту. Готова ли Германия к ответной реакции на соответствующий шаг, задался вопросом Доктороу.

17 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга прокомментировала возможную передачу Германией при Мерце дальнобойных ракет Taurus Украине.

По ее словам, Мерцу нужно уяснить, что удар ракетами Taurus по любым российским объектам будет расцениваться Москвой как прямое участие Берлина в конфликте на стороне Киева.

Ранее Британия поддержала идею Мерца передать Украине ракеты Taurus.