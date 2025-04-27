Журналист Питер Хитченс обвинил пропаганду стран Запада в откровенной лжи о событиях на Украине. Об этом сообщает Daily Mail.

По его словам, ничего подобного не происходило со времен, когда «нам лгали о вторжении в Ирак».

Хитченс подчеркнул, что правительство Великобритании «не раскрывало людям правду» о причинах происходящего на Украине. По его словам, Соединенное Королевство не должно было становиться частью конфликта. Журналист считает, что людей «кормили пропагандистской чепухой о демократии, свободе и выдуманной российской угрозе».

До этого военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) заявил, что страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет.

9 апреля экс-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией», он напомнил о Сталинграде и Курске. Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Ранее Шойгу рассказал о планах и целях Запада.