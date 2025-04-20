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На Западе призвали готовиться к войне с Россией через два года

Аналитик Арнольд: НАТО может вступить в конфликт с Россией в течение двух лет
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Global Look Press

Страны НАТО могут быть втянуты в прямой военный конфликт с Россией в течение двух лет. С таким заявлением выступил военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), передает немецкий телеканал n-tv.

Эксперт поприветствовал решение Германии увеличивать инвестиции в оборону, но предупредил, что из-за якобы «угрозы от России» у немецкого правительства нет времени распределять инвестиции на десятилетия вперед.

Вместо этого бундесвер должен в первую очередь сосредоточиться на быстром и значительном расширении своих запасов проверенных систем вооружения и боеприпасов, особенно артиллерийских, указал Арнольд.

До этого экс-советник президента США Стивен Бэннон заявил, что Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. Тем, кто хочет «повоевать с Россией», он напомнил о Сталинграде и Курске. Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Ранее на Западе рассказали о российском оружии для войны в космосе и уничтожения Starlink.

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