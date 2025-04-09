В США отказались помогать Европе воевать с Россией

Экс-советник Бэннон: США не будут помогать Европе при войне с Россией

Соединенные Штаты следят за ситуацией в Европе, однако не станут поддерживать войну НАТО против России. С таким заявлением в интервью GBNews выступил экс-советник президента США Стивен Бэннон.

Тем, кто хочет «повоевать с Россией» он напомнил о Сталинграде и Курске.

Бэннон раскритиковал премьера Британии Кира Стармера, который продвигает идею отправку на Украину 30 тысяч солдат стран Запада. Он считает, что таким образом Стармер хочет выставить себя «новым Уинстоном Черчиллем».

Он призвал Европу и Британию сосредоточиться на решении финансовых проблем, иначе «придет МВФ и вы станете вечными должниками».

Накануне главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи назвал ядерный арсенал и численность войск стратегическим преимуществом России. Кроме того, потенциальными угрозами для НАТО он назвал ядерный арсенал России и действия в киберпространстве.

Ранее Европу предупредили о потенциальном нападении Украины.