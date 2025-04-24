В Европе готовятся к войне с Россией: Шойгу рассказал о планах и целях Запада

Шойгу заявил, что РФ может использовать ядреное оружие в ответ на агрессию

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу сообщил, что Европа готовится к войне с Россией и столкновение может произойти в ближайшие годы. Также, по его словам, западные страны планируют ввести на Украину миротворцев, но цели у этой миссии будут другие. Если Запад все же отправит свои войска, то это может привести к мировой войне. Кроме того, Россия, как отметил Шойгу, имеет право использовать ядерное оружие в ответ на агрессию.

Если «коалиция желающих» (это объединение из более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине) введет своих миротворцев на территорию Украины, это может привести к третьей мировой войне, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в беседе с ТАСС.

«Здравомыслящие политики в Европе понимают, что реализация такого сценария может привести к прямому столкновению НАТО с Россией и в дальнейшем к третьей мировой войне», — сказал Шойгу.

По его словам, миротворцы нужны для прикрытия. Шойгу утверждает, что истинные цели западных стран заключаются в контроле над территорией Украины и ресурсами страны.

«Откуда придут эти «миротворцы»? Это будут подразделения тех же стран НАТО, против присутствия которых Россия выступала еще до начала СВО, которая началась во многом из-за этой угрозы — разворачивания на Украине, на нашей исторической территории военной инфраструктуры НАТО», — отметил Шойгу.

Он добавил, что до начала СВО Великобритания строила военно-морскую базу в украинском Очакове, где тренировала спецназ ВМС Украины. Шойгу предположил, что британцы вновь вернутся на базу, но уже под флагом миротворческих сил.

Глава Совбеза считает, что именно это и подразумевает президент Франции Эммануэль Макрон, «когда говорит, что Украина имеет право просить о вводе натовских контингентов без согласования с Россией». Шойгу заявил, что предложенный вариант — это не миротворческая миссия.

«Видимо, в том числе по этим причинам государства, составляющие реальное мировое большинство, не выражают особого желания участвовать в подобных «миротворческих» инициативах», — уточнил Шойгу.

Запад готовится к войне

По словам Шойгу, западные страны взяли курс на создание азиатского аналога НАТО .

«Особый расчет делается на возможность подтягивания к таким структурам Индии, однако она всем видом показывает, что не очень заинтересована в участии в таких альянсах», — отметил он.

Шойгу добавил, что ситуация вокруг Тайваня нагнетается, остров постепенно накачивают оружием. Кроме того, осуществляются провокации на Корейском полуострове.

«При этом, по словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, уже новая администрация США четко заявила о желании получить помощь союзников по блоку для реализации стратегии «проецирования коллективной силы» в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Шойгу.

Он добавил, что в Европе готовятся к военному конфликту с Россией. На разных уровнях, по его словам, озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет.

Ядерное оружие

В ноябре 2024 года в документ о ядерном сдерживании внесли изменения. Теперь Россия может применить ядерное оружие, если в отношении страны или Белоруссии будет проявлена агрессия. Шойгу обозначил, что Россия «внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран». Более того, ядерное оружие могут использовать и против страны, которая предоставила свою землю и ресурсы для подготовки агрессии против РФ.

«Задачи обеспечения целостности единого оборонного пространства России и Белоруссии, совместной реализации мероприятий по стратегическому сдерживанию были закреплены в принятых в декабре 2024 года Концепции безопасности Союзного государства и Договоре между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности, разработанных при непосредственном участии аппаратов советов безопасности двух стран», — сказал Шойгу.

Чиновник уточнил, что сейчас сохраняются угрозы для Белоруссии, поэтому Россия согласилась на размещение там систем «Орешник».

«Участились воинственные заявления, растут ассигнования на военные нужды, обсуждается возможность размещения ядерного оружия в непосредственной близости от границ Союзного государства, не скрывается стремление добиться смены власти в Белоруссии, в том числе силовым путем», — добавил Шойгу.

По его данным, за последний год численной военного контингента НАТО у западных границ РФ значительно увеличилась. Россия может возобновить ядерные испытания, если это сделают США.

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Отношения России и США

Россия готова к восстановлению отношений с США, но только словам доверять не будет, отметил Шойгу. Он заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа предпринимает шаги навстречу и показывает «практический настрой»:

«Мы приветствуем такой подход и готовы идти навстречу. Готовы ли американцы к решению накопившихся системных проблем, требующих решения, покажет время. Процесс этот сложный и отнюдь не быстрый. История нашего взаимодействия с США показывает, что доверять можно только конкретным действиям и фактам, а не словесным заверениям».

Шойгу добавил, что и США, и Россия сделали первые шаги для сближения. Также Вашингтон может вывести из Европы более 20 тысяч военных.

«Вывод 20 тысяч военнослужащих США лишь приблизит их численность к уровню 2020-2022 годов. Но сама инициатива Вашингтона, как первый шаг на пути к разрядке, конечно, заслуживает внимания», — отметил Шойгу.