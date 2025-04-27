Лавров рассказал об ударах России по объектам Украины в рамках СВО

Лавров: Россия в рамках СВО наносит удары только по военным целям

Россия в рамках специальной военной операции (СВО) наносит удары только по военным целям или гражданским объектам, используемым военными. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью CBS.

«Президент России Владимир Путин говорил об этом уже много раз, и сейчас ситуация ничем не отличается», — добавил Лавров.

По словам министра, Россия продолжит наносить удары по объектам, которые используются украинскими военными, иностранными наемниками, а также европейскими инструкторами, направленными для помощи ВСУ в нанесении ударов по российским гражданским объектам.

Накануне Трамп пригрозил России банковскими санкциями после обстрелов территории Украины. По его словам, «не было никаких причин для того», чтобы президент России Владимир Путин «запускал ракеты» по Украине.

До этого Путин заявлял о необходимости «разобраться» с предложением о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее Зеленский заявил, что по Киеву били ракетой с американскими комплектующими.