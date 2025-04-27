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«Это не вопрос доверия»: Рубио объяснил, на чем должна основываться сделка по Украине

Рубио: сделка по Украине должна быть основана на гарантиях и верификации
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в эфире NBC News заявил, что сделка по мирному урегулированию на Украине должна основываться на продуманных механизмах верификации и взаимных гарантиях.

По словам дипломата, мирные договоренности должны базироваться не на доверии, а на фактах, действиях и реалиях.

«Это не вопрос доверия. Это вопрос создания таких вещей, как верификация, безопасность и гарантии, которые обсуждались в прошлом», — сказал Рубио.

Он добавил, что именно эти вопросы обсуждаются во время консультаций сторон по мирному урегулированию на Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп впервые за последние дни обвинил российского коллегу Владимира Путина в том, что тот якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине, а только делает вид. Он пригрозил РФ новыми санкциями. Это произошло сразу после встречи американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Путин вновь обозначил, что готов к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий.

Ранее Трамп сообщил президенту Эстонии, что решение по Украине близко.

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Переговоры о мире на Украине
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