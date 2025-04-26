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«Мы близки к решению»: президент Эстонии спросил Трампа об Украине

Трамп сообщил президенту Эстонии Карису, что решение по Украине близко
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Michael Kappeler/Global Look Press

Эстонский президент Алар Карис, который находился рядом с американским коллегой Дональдом Трампом во время прощания с папой Римским Франциском, спросил, как движется мирное урегулирование на Украине, передает ERR.

Карис рассказал, что попросил лидера США не отказываться от роли посредника.

«Он (Трамп. — «Газета.Ru») пообещал это сделать и сказал, что мы довольно близки к решению, поскольку он только что встретился с Зеленским», — сообщил президент Эстонии.

26 апреля Трамп впервые за последние дни обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот якобы не хочет заканчивать конфликт на Украине, а только делает вид. Он пригрозил России новыми санкциями. Это произошло сразу после встречи американского президента с Владимиром Зеленским. При этом Кремль вновь обозначил, что Россия готова к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий.

Ранее Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах папы Римского.

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