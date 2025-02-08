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Трамп заявил о готовности поддерживать отношения с Северной Кореей

Трамп сообщил, что у США будут хорошие отношения с Северной Кореей
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The Straits Times/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Соединенные Штаты Америки намерены поддерживать отношения с Северной Кореей и ее лидером Ким Чен Ыном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Японии Сигэру Исибой, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«У нас будут отношения с Северной Кореей, с Ким Чен Ыном», — подчеркнул он.

Трамп обратил внимание на то, что «очень хорошо ладил» с лидером КНДР, что «будет для всех очень большим активом».

3 февраля сообщалось, что министерство иностранных дел КНДР осудило слова главы Госдепартамента США Марко Рубио о том, что Северная Корея — это страна-«изгой». В МИД КНДР заявили, что считают враждебными слова Рубио, а его поведение — нацеленным на подрыв имиджа Северной Кореи, серьезной политической провокацией, всесторонне противоречащим принципам международного права.

В конце января министерство иностранных дел Южной Кореи осудило слова Трампа о том, что КНДР является ядерной державой. По данным The Hill, это вызвало беспокойство по поводу дальнейших отношений между Сеулом и Вашингтоном. В ведомстве подчеркнули, что Северная Корея не должна быть признана государством, которое обладает ядерным оружием.

Ранее Трамп вспомнил, как говорил с Ким Чен Ыном о «красной кнопке».

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