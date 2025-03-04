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Сестра Ким Чен Ына рекомендовала США не провоцировать КНДР

Сестра Ким Чен Ына призвала США не испытывать готовность КНДР защищаться
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Korean Central News Agency/AP

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, выступила с предупреждением потенциальным противникам. Она подчеркнула решимость Пхеньяна защищать свой суверенитет и национальную безопасность, предостерегая от недооценки готовности КНДР дать отпор любой агрессии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Причиной заявления стало прибытие американского авианосца в южнокорейский Пусан. Ким Ё Чжон заявила, что попытки проверить на прочность обороноспособность КНДР чреваты крайне опасными последствиями. Политик осудила политику нынешней американской администрации, назвав ее продолжением враждебного курса предшественников. Она предупредила, что в ответ на наращивание американского военного присутствия в регионе КНДР будет вынуждена активизировать свои стратегические силы сдерживания, достигнув беспрецедентного уровня готовности.

Ким Ё Чжон также обвинила США и их союзников в эскалации напряженности на Корейском полуострове, осудив их действия как провокационные и угрожающие миру в регионе.

2 марта американский атомный авианосец USS Carl Vinson зашел в порт города Пусан, который является вторым по величине в Южной Корее.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности.

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