Сестра Ким Чен Ына рекомендовала США не провоцировать КНДР

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, выступила с предупреждением потенциальным противникам. Она подчеркнула решимость Пхеньяна защищать свой суверенитет и национальную безопасность, предостерегая от недооценки готовности КНДР дать отпор любой агрессии, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Причиной заявления стало прибытие американского авианосца в южнокорейский Пусан. Ким Ё Чжон заявила, что попытки проверить на прочность обороноспособность КНДР чреваты крайне опасными последствиями. Политик осудила политику нынешней американской администрации, назвав ее продолжением враждебного курса предшественников. Она предупредила, что в ответ на наращивание американского военного присутствия в регионе КНДР будет вынуждена активизировать свои стратегические силы сдерживания, достигнув беспрецедентного уровня готовности.

Ким Ё Чжон также обвинила США и их союзников в эскалации напряженности на Корейском полуострове, осудив их действия как провокационные и угрожающие миру в регионе.

2 марта американский атомный авианосец USS Carl Vinson зашел в порт города Пусан, который является вторым по величине в Южной Корее.

Ранее Ким Чен Ын заявил, что ядерные силы страны должны быть в полной боеготовности.