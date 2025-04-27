Специалист по чтению по губам раскрыл, что Трамп сказал Макрону в Ватикане

Sun: Трамп заявил Макрону в ходе встречи с Зеленским, что его там быть не должно

Специалист по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыл, что президент США Дональд Трамп сказал лидеру Франции Эммануэлю Макрону, который хотел поучаствовать во встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Ватикане. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Как считает Хиклинг, Трамп сказал Макрону: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».

Украинский президент в ответ на это кивнул в согласии, как следует из ранее появившихся кадров.

Макрон не пожал руку Трампу во время встречи в Ватикане, произошедшей 26 апреля. На видео, которое появилось в сети, видно, как французский президент подходит сначала к Зеленскому и здоровается с ним. После этого ладонь протянул лидер Соединенных Штатов, но Макрон убрал свою руку, не удостоив хозяина Белого дома своего приветствия.

Причиной такой реакции главы Франции могло стать то, что Трамп не разрешил ему присоединиться к переговорам с Зеленским в Ватикане. Изначально в зале, где состоялась встреча лидеров США и Украины, поставили три стула, однако затем их оставили всего два.

По словам ирландского журналиста Чея Боуза, Трамп посоветовал Макрону не участвовать во встрече. И президент Франции, как отметил Боуз, сделал так, как ему было сказано.

Ранее экс-советник Кучмы объяснил срыв второй встречи Зеленского с Трампом в Ватикане.