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Экс-советник Кучмы объяснил срыв второй встречи Зеленского с Трампом в Ватикане

Политолог Соскин: Трамп не встретился с Зеленским повторно из-за вранья
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп отказался от повторной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане, так как понял, что тот не выполнит договоренности. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Глава Белого дома провел 15-минутную встречу с Зеленским перед церемонией прощания с папой Римским Франциском. Соскин, ссылаясь на данные телеканала Sky News, заявил, что главы государств договорились продолжить общение после церемонии, однако встреча так и не состоялась.

«Трамп знал, что Зеленский его обманул и что он не выполнит даже те обещания, которые успел дать в Базилике. Трамп это знал и поэтому больше не встретился с Зеленским», — поделился своей точкой зрения Соскин.

Он уточнил, что повторная встреча была нужна для утверждения плана по прекращению огня на Украине и других решений в случае согласия Зеленского.

Двусторонние переговоры Трампа и Зеленского состоялись 26 апреля в Ватикане, перед церемонией прощания с папой Римским.

После президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором дал понять, что остался доволен этой встречей с лидером США. Политик написал, что они с Трампом успели многое обсудить и выразил уверенность, что у этого разговора есть все шансы стать историческим.

Ранее стало известно, что Трамп не дал Макрону присоединиться к переговорам с Зеленским.

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