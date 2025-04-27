В центре Берлина несколько сотен человек приняли участие в акции правых сил, которые выступали за прекращение поставок оружия на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

Демонстрацию организовала группа «Вместе за Германию». Активисты прошли маршем от Красной ратуши через центр до Потсдамской площади. По данным полиции, максимально в акции участвовали 500 человек.

Организаторы рассказали, что требуют усиленного пограничного контроля, отказа от поставок ракет Taurus Украине, а также изменения миграционной политики ФРГ.

14 апреля будущий канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что власти страны примут решение об отправке крылатых ракет Taurus на Украину, если им удастся согласовать этот шаг с другими европейскими странами. В то же время он подчеркнул, что Киев должен получить возможность влиять на ход вооруженного конфликта и наконец «выйти из оборонительной позиции».

Позже ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Как он сказал, большинство европейских держав не склонны к поиску путей мирного урегулирования конфликта на Украине и предпочитают провоцировать продолжение боевых действий.

Ранее в Совфеде РФ высказались о запрете советских и российских флагов в Германии.