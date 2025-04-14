Будущий канцлер Германии назвал условие для отправки Taurus на Украину

Германия поставит на Украину дальнобойные крылатые ракеты Taurus, только если их отправка будет согласована с зарубежными партнерами. Об этом заявил будущий канцлер страны Фридрих Мерц, сообщает газета Le Monde.

«Это (отправку Taurus в зону конфликта. — «Газета.Ru») необходимо координировать», — сказал политик.

По его словам, Берлин должен согласовать данный шаг с союзниками из числа европейских государств. Мерц добавил, что Вооруженным силам Украины пора «выйти из оборонительной позиции» и получить возможность влиять на ситуацию на поле боя.

2 апреля украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии примет решение о поставках Taurus в зону конфликта. Как отметил глава государства, Киев и Берлин продолжают дискуссии по этому поводу. Он подчеркнул, что подобный диалог — «это немного больше, чем просто надежда».

Позже ситуацию прокомментировал посол РФ в Германии Сергей Нечаев. Дипломат предупредил, что Берлин рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта между Москвой и Киевом, если отправит свои дальнобойные ракеты в зону боевых действий.

Ранее Мерц оценил шансы на вступление Украины в НАТО и Европейский союз.